В Приморье пройдут масштабные рейды — ГИБДД

В ходе мероприятий будет задействовано максимальное число нарядов ДПС. Отметим, по итогам предыдущего рейда в крае за грубые нарушения ПДД к административной ответственности привлечен 1351 водитель, среди которых 77 нетрезвых водителей и 71 человек, севший за руль автомобиля и при этом не проходивший обучение на право управления транспортным средством.