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В Приморье пройдут масштабные рейды — ГИБДД

Они будут направлены на нетрезвых водителей.
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье с пятницы по воскресенье, 9—11 февраля, пройдут рейды «нетрезвый водитель», направленные на предупреждение грубых нарушений ПДД, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.

В ходе мероприятий будет задействовано максимальное число нарядов ДПС. Отметим, по итогам предыдущего рейда в крае за грубые нарушения ПДД к административной ответственности привлечен 1351 водитель, среди которых 77 нетрезвых водителей и 71 человек, севший за руль автомобиля и при этом не проходивший обучение на право управления транспортным средством.

Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

ГИБДД