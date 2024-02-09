В Приморье пройдут масштабные рейды — ГИБДД

В Приморье с пятницы по воскресенье,
В ходе мероприятий будет задействовано максимальное число нарядов ДПС. Отметим, по итогам предыдущего рейда в крае за грубые нарушения ПДД к административной ответственности привлечен 1351 водитель, среди которых 77 нетрезвых водителей и 71 человек, севший за руль автомобиля и при этом не проходивший обучение на право управления транспортным средством.
Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.