К какой погоде готовиться казахстанцам в выходные дни

В рассылаемом сообщении сказано, что Скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы страны.
«Но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления. Затем, с ростом атмосферного давления, будет кратковременное прекращение осадков».Пресс-служба РГП «Казгидромет».
Также специалисты уточнили, что температурный фон заметно понизится в северной половине страны ночью до 20−28 мороза, днем до 15−20 мороза.
«А на южные регионы ожидается выход южного циклона из районов Ирана, с которым ожидается выпадение осадков, преимущественно в виде дождя, усиление ветра, туманные и гололедные явления».Пресс-служба РГП «Казгидромет».
Пока в Алматы светит солнце, в Астане школьников и студентов перевели на дистанционное обучение из-за разбушевавшегося бурана. К столичным жителям даже обратились полицейские.