Власти назвали символом Калининграда Кафедральный собор

«B 2023 году в рамках выполнения второй очереди работ по благоустройству острова Канта осуществлялась подготовка проектно-сметной документации, перекладка центральной аллеи с одновременной прокладкой инженерных сетей и ливневой канализации, монтаж бордюра по всей аллее, работы по обустройству детской площадки, — отмечается в тексте документа. — В течение 2023 года произведена реконструкция фойе по новому дизайн-проекту, установлены автоматическая система гардероба, автоматическая система доступа в зал. Отремонтирована главная аллея острова. Идет ремонт музея им. Канта».