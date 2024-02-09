Сухо и тепло. Синоптики рассказали о погоде на выходные

Узгидромет рассказал о погоде на выходные.
Сухая и теплая погода сохранится по всей стране. Ожидается небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 9 февраля местами возможно усиление до 13−18 м/с.
Температура ночью 3−8 градусов тепла, днем 15−20 градусов. Такой температурный фон превышает нормальные для конца первой декады февраля значения на 6−8 градусов.
В горных районах республики за счет повышенного температурного фона ожидается лавинная опасность.
Ташкент
Сегодня и в выходные дни — без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью — 5−8 градусов тепла, днем — 17−19 градусов.