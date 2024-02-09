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Сухо и тепло. Синоптики рассказали о погоде на выходные

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В выходные дни жителей всего Узбекистана ждет очень теплая погода, аномальная для конца первой декады февраля, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 763 мм рт. ст. +6°
Источник: Podrobno.uz

Узгидромет рассказал о погоде на выходные.

Сухая и теплая погода сохранится по всей стране. Ожидается небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 9 февраля местами возможно усиление до 13−18 м/с.

Температура ночью 3−8 градусов тепла, днем 15−20 градусов. Такой температурный фон превышает нормальные для конца первой декады февраля значения на 6−8 градусов.

В горных районах республики за счет повышенного температурного фона ожидается лавинная опасность.

Ташкент

Сегодня и в выходные дни — без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью — 5−8 градусов тепла, днем — 17−19 градусов.