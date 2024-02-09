Сухо и тепло. Синоптики рассказали о погоде на выходные

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В выходные дни жителей всего Узбекистана ждет очень теплая погода, аномальная для конца первой декады февраля, сообщает корреспондент Podrobno.uz.