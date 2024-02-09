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В Калининграде следует опасаться ледяного дождя: прогноз на выходные

КАЛИНИНГРАД, 9 февраля, ФедералПресс. В пятницу и ближайшие выходные в столице самого западного региона температура будет с околонулевыми значениями. В субботу и воскресенье синоптики обещают осадки в виде переохлажденного и ледяного дождя. В связи с этим возможен гололед. Значительных усилений ветра не ожидается. Постепенное потепление начнется в начале следующей рабочей недели — до плюс 8.
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 763 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сегодня днем ожидается переменная облачность, 0…+2°, ветер юго-восточный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, температура 0…-2°», — пишет портал «Метеовести».

В субботу, 10 февраля, на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночью и днем −1…+1°С, ветер восточный, умеренный.

В воскресенье, 11 февраля, переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем 0…+2°С, ветер восточный, умеренный.

Как сообщалось ранее, в Калининградской области на V съезде политологов обсудят стратегический курс России.