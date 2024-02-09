В Калининграде следует опасаться ледяного дождя: прогноз на выходные

КАЛИНИНГРАД, 9 февраля, ФедералПресс. В пятницу и ближайшие выходные в столице самого западного региона температура будет с околонулевыми значениями. В субботу и воскресенье синоптики обещают осадки в виде переохлажденного и ледяного дождя. В связи с этим возможен гололед. Значительных усилений ветра не ожидается. Постепенное потепление начнется в начале следующей рабочей недели — до плюс 8.