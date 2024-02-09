В Калининграде следует опасаться ледяного дождя: прогноз на выходные

«Сегодня днем ожидается переменная облачность, 0…+2°, ветер юго-восточный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, температура 0…-2°», — пишет портал «Метеовести».
В субботу, 10 февраля, на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночью и днем −1…+1°С, ветер восточный, умеренный.
В воскресенье, 11 февраля, переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и днем 0…+2°С, ветер восточный, умеренный.
Как сообщалось ранее, в Калининградской области на V съезде политологов обсудят стратегический курс России.