Февраль в Хабаровске становится не похожим на зимний месяц

В предстоящие выходные дни в крае сохранится погода без осадков, ожидается ветер слабый, западного направления, ночные температуры −20…-27, днем воздух будет прогреваться уже до −5… −12 градусов.
— В Хабаровске 10 и 11 февраля осадков тоже не ожидается, ветер слабый, — рассказала нашему изданию начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева. — Ночь на субботу будет еще холодной, столбик термометра опустится до −23…-24 градусов, днем поднимется до −10…-12. В воскресенье ночью станет на два-три градуса теплее, днем столбик термометра покажет −10. На предстоящей неделе в крае будет преобладать погода без осадков и лишь в отдельные дни пройдет небольшой снег, не исключен он в южных районах 14 и 17 февраля. Ожидается ветер западный, ночные температуры при снеге — 10…-17 градусов, дневные всего 3…8 градусов мороза.
Самый теплый день в Хабаровске ожидается 13 февраля, тогда в светлое время будет около 0 и даже больше, столбик термометра поднимется до слабоположительных значений. — Такие волны тепла в последние годы уже не редкость, — отметила Светлана Агеева. — В прошлом году они наблюдались во второй половине февраля. Так что это уже некоторая закономерность. Но такое потепление окажется коротким, потом температуры вновь выровняются до обычных значений февраля.
В этот день домашнего духа чествовали особо. Для него в печи на загнетке ставили миску с молоком, оставляли горшочек с кашей, обложив его горячими угольками. Верили, что домовой в полночь выйдет из-под печи и попробует угощение, после чего подобреет и на целый год станет услужливым и смирным. Считается, что домовой не любит ссор, неаккуратных и сварливых людей. Он их наказывает, создавая в доме непорядок — опрокидывает лавки, гасит огонь в печи, прячет вещи и разбрасывает посуду. Ещё нерадивых хозяев домовой пугает по ночам. Так что не будем его огорчать!.