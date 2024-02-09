Февраль в Хабаровске становится не похожим на зимний месяц

— В Хабаровске 10 и 11 февраля осадков тоже не ожидается, ветер слабый, — рассказала нашему изданию начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева. — Ночь на субботу будет еще холодной, столбик термометра опустится до −23…-24 градусов, днем поднимется до −10…-12. В воскресенье ночью станет на два-три градуса теплее, днем столбик термометра покажет −10. На предстоящей неделе в крае будет преобладать погода без осадков и лишь в отдельные дни пройдет небольшой снег, не исключен он в южных районах 14 и 17 февраля. Ожидается ветер западный, ночные температуры при снеге — 10…-17 градусов, дневные всего 3…8 градусов мороза.



Самый теплый день в Хабаровске ожидается 13 февраля, тогда в светлое время будет около 0 и даже больше, столбик термометра поднимется до слабоположительных значений. — Такие волны тепла в последние годы уже не редкость, — отметила Светлана Агеева. — В прошлом году они наблюдались во второй половине февраля. Так что это уже некоторая закономерность. Но такое потепление окажется коротким, потом температуры вновь выровняются до обычных значений февраля.