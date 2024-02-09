Автобусы, трамваи и легковые автомобили: в этом году Музей транспорта Москвы отреставрирует 13 экспонатов

По окончании реставрации гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27) здесь начнет работать постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. В рамках подготовки к открытию музей с 2020 года восстанавливает ключевые для истории столицы образцы транспорта.
«С 2020 года Музей транспорта Москвы отреставрировал 30 исторических транспортных средств. Большую часть из них можно будет увидеть в постоянной экспозиции. В 2024 году музей продолжает масштабную программу по восстановлению уникальной техники, в том числе автобусов, трамваев, вагонов метро, легковых автомобилей. Всего в этом году будут отреставрированы 13 экспонатов. Транспортные музеи — одни из самых посещаемых в мире, и мы уверены, что наша будущая экспозиция станет такой же популярной. Все работы мы проводим по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В этом году управление реставрации Музея транспорта Москвы возьмет в работу пять экспонатов трамвайной техники. Среди них вагоны МТВ-82 1948 года, Tatra T3SU 1978 года, БФ (бесфонарный) и Ф (фонарный) 1920-х годов, а также крановая платформа СВАРЗ 1932 года. Кроме того, будут отреставрированы два автобуса (ЛАЗ-697М «Турист» 1970 года и «Икарус-280.00» 1985 года), два легковых автомобиля («Москвич-423» и ЗИМ (ГАЗ-12) и тротуароуборочная машина Т-3.
«Самыми сложными объектами реставрации, работы по которым должны быть завершены в 2024 году, станут трамвайные вагоны МТВ-82, БФ (бесфонарный) и Ф (фонарный), крановая платформа СВАРЗ. В силу возраста экспонатов и их редкости они являются ценными как для нашей коллекции, так и для истории города в целом. Их восстановлением займутся высококвалифицированные сотрудники Московского метрополитена. Как всегда, в этот процесс будут вовлечены работники научно-исследовательской службы музея и транспортные эксперты, поскольку мы уже столкнулись с тем, что чертежи имеются далеко не на все узлы и элементы реставрируемой трамвайной техники. Более того, специалистам предстоит проделать много работы по дереву», — добавила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.
Кроме того, продолжатся работы по восстановлению вагонов метро, которые уже находятся на подземном уровне гаража Константина Мельникова. Это старейший в коллекции музея и единственный сохранившийся в мире метровагон В 1927 года восьмидверной модификации и метровагон типа Г 1954 года выпуска.