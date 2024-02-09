Автобусы, трамваи и легковые автомобили: в этом году Музей транспорта Москвы отреставрирует 13 экспонатов

«Самыми сложными объектами реставрации, работы по которым должны быть завершены в 2024 году, станут трамвайные вагоны МТВ-82, БФ (бесфонарный) и Ф (фонарный), крановая платформа СВАРЗ. В силу возраста экспонатов и их редкости они являются ценными как для нашей коллекции, так и для истории города в целом. Их восстановлением займутся высококвалифицированные сотрудники Московского метрополитена. Как всегда, в этот процесс будут вовлечены работники научно-исследовательской службы музея и транспортные эксперты, поскольку мы уже столкнулись с тем, что чертежи имеются далеко не на все узлы и элементы реставрируемой трамвайной техники. Более того, специалистам предстоит проделать много работы по дереву», — добавила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.