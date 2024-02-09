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На трассах в Самарской области сняли ограничения для транспорта

В Самарской области на трассах сняли ограничения, которые вводили из-за непогоды.
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 763 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

На трассах Самарской области сняли все ограничения. Ограничения вводили для большегрузов, автобусов из-за сильного снегопада, метели и плохой видимости. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Снегопад, метель и сильный ветер обрушились на Самарскую область 7 февраля. На части трасс из-за этого сложилась непростая ситуация. Однако на следующий день, 8 февраля, региона накрыл мощный циклон «Ольга», который принес новую порцию снега.

Напомним, в предстоящие выходные синоптики обещают наступление морозов. В субботу днем, 10 февраля, в Самаре −10…-14 градусов и без осадков. В ночь на воскресенье, 11 февраля, температура воздуха опустится до −16…-19 градусов.