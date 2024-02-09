В Москве тестируют предупреждающий пешеходов о приближении авто светофор

«Как было раньше? Когда зеленый свет горел одновременно для пешеходов и поворачивающих авто, предупреждение включалось только для водителей. Пешеходы не знали, что из-за поворота может поехать машина. Теперь пешеходы тоже предупреждены. При совмещенном движении на пешеходном светофоре дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак», — сказал собеседник агентства.