Мороз до −21 градуса ожидается в Нижнем Новгороде в выходные 10−11 февраля

После прошедшего по Центральной России циклона «Ольга», который завалил снегом многие регионы, в Нижегородской области установилась морозная погода. Вот и в предстоящие выходные синоптики обещают холод до −21 градуса.
Согласно прогнозу «Гисметео», днем в субботу ожидается 14 градусов мороза — солнце периодически будет выглядывать из-за туч и прогревать воздух своим теплом. Погода будет не самая приятная для прогулок из-за сильного ветра, отдельные порывы которого будут достигать 10 метров в секунду.
В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до −21 градуса, однако днем выглянет солнце и потеплеет до −12. Ветер стихнет, и обстановка за окном станет более комфортной. Атмосферное давление поднимется до 762 мм.рт.ст.
Напомним, что 10 февраля в Нижнем Новгороде пройдет массовая гонка «Лыжня России». Мероприятие состоится в Новинках, на поляне рядом с ЖК «Окский берег».