ГПК: очереди фур на границе с начала недели выросли почти на 30%

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Очереди большегрузных автомобилей на границах Беларуси и стран Европейского союза за неделю увеличились практически на 30%, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
«Контрольные службы Литвы, Латвии и Польши продолжают целенаправленно замедлять оформление грузового транспорта, следующего с территории Беларуси», — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что по состоянию на 10:00 пятницы 9 февраля очереди грузовиков сохраняются перед всеми европейскими погранпереходами — выезда ожидают свыше 900 автомобилей.
По данным ГПК, наиболее загруженным остается литовское направление — через пункт пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог»). В нем за сутки в ЕС было пропущено от нормы только 17% фур.
Через другие работающие погранпереходы («Кукурыки» («Козловичи») и «Патерниеки» («Григоровщина»)) в Латвию и Польшу в среднем за 24 часа проследовали 58% большегрузов от нормы.