Первоклассники Узбекистана получат дополнительные каникулы в феврале

По информации руководителя пресс-службы Министерства дошкольного и школьного образования Дилфузы Собировой, дополнительное каникулярное время для первоклашек, которые учатся в общеобразовательных средних школах, предусмотрено постановлением Кабмина. Согласно положению, отдых для первоклашек предусмотрен в феврале.
Точные даты и период каникул определят педсоветы школ.
Напомним, что в январе этого года учащиеся младших классов двух районов Хорезмской области получили образовательные планшеты. В последующем этот опыт планируется поэтапно распространить на все регионы республики.