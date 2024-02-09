Движение по дороге на юге Челябинской области закрыли из-за сильной метели

Напомним также, в горнозаводской зоне на федеральной трассе М-5 «Урал» до 15 часов действует запрет на передвижение автобусов, маршрутных и легковых такси, а также тяжеловесного транспорта. Ограничения введены на участке с 1548 по 1779 км в связи с неблагоприятной погодой: сильный снег, снежный накат, ограничение видимости, метели, гололедные явления.