Совмин назвал требования к источникам и системам питьевой воды в Беларуси

Документ уточнил требования к эксплуатации шахтных и трубчатых колодцев и каптажей. Также были уточнены требования, связанные с установлением зон санитарной охраны источников питьевой воды. Указаны и уточненные требования к цистернам и емкостям, которые используются для подвоза питьевой воды в случае прекращения водоснабжения. Прописана информация по промывке, а также дезинфекции водопроводных сетей и сооружений в плановом порядке и при аварийных ситуациях и ряд других.