Совмин назвал требования к источникам и системам питьевой воды в Беларуси

Совет министров установил требования к источникам, а также системам питьевой воды в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 85 от 6 февраля 2024 года, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
Документ уточнил требования к эксплуатации шахтных и трубчатых колодцев и каптажей. Также были уточнены требования, связанные с установлением зон санитарной охраны источников питьевой воды. Указаны и уточненные требования к цистернам и емкостям, которые используются для подвоза питьевой воды в случае прекращения водоснабжения. Прописана информация по промывке, а также дезинфекции водопроводных сетей и сооружений в плановом порядке и при аварийных ситуациях и ряд других.
Кроме того, документ дополнили требованиями, связанными с техническими водоводами и водоматами. Сказано, что постановление белорусского правительства вступает в силу с 10 мая 2024 года.