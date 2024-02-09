Электробус «МиНиН»: характеристики, преимущества и маршруты

В этом году на маршруты в Нижнем Новгороде выйдут 120 электробусов «МиНиН». Пока они проходят обкатку и процедуру оформления в ГИБДД, но уже совсем скоро пассажиры смогут воспользоваться современным и экологичным общественным транспортом. Какими будут первые электробусы и в чем их преимущества, разбиралась редакция сайта pravda-nn.ru.
В конце ноября прошлого года губернатор Глеб Никитин представил электробус нижегородско-белорусского производства «МиНиН» в рамках визита в Нижегородскую область премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.
Название «МиНин», как отметил глава региона, символично. Оно отсылает и к предводителю нижегородского ополчения Кузьме Минину, и к названию столицы Беларуси — Минску.
Производят электробусы на предприятии ООО СП «Нижэкотранс» в Ворсме, там же выпускаются трамваи «МиНиН». В основу новой модели электробуса легла разработка ОАО «УКХ “Белкоммунмаш”.
Всего на предприятии «НижЭкотранс» планируется собрать 62 электробуса — около половины объёма заказа для Нижнего Новгорода.
Характеристики
Электробус приводится в действие электрической установкой. Время зарядки — пять часов. На одном заряде батареи электробус может проехать до 250 км. Максимальная скорость — 75 км/ч.
В салоне электробуса 41 посадочное место, всего может вместить до 75 пассажиров.
Преимущества
Все электробусы оборудованы системой блокировки движения при открытых дверях и раздельной системой климат-контроля. Для удобства маломобильных пассажиров и семей с колясками установлены пандусы и кнопки вызова помощи. Также электробусы оснащены камерами видеонаблюдения с обзором 360 градусов и USB-портами для зарядки гаджетов.
Маршруты
Электробусы выйдут на 11 маршрутов в Нижнем Новгороде.
Маршруты Э‑2, Э-4 и Э-14 свяжут ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе с Дворцом бракосочетания и улицей Плотникова. А электробусы Э-11 и Э-12 будут курсировать от станции метро «Пролетарская» до улицы Плотникова и ЖК «Торпедо» соответственно.
На электробусе Э-22 пассажиры смогут добраться от улицы Минеева до 7-й проходной ГАЗа.
Э-23 свяжет поселок «Дачный» в Ленинском районе с Комсомольской площадью.
Четыре маршрута будут отправляться с площади Минина и Пожарского. Э-9 соединит центр города с микрорайоном «Кузнечиха-2», Э-17 — с ЖК «Цветы», а Э-13 и Э-31 — с автовокзалом «Щербинки».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что все 120 электробусов привезут в Нижний Новгород до конца марта 2024 года.