Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в пятницу переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер днем 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с, в отдельных районах порывы 15−20 м/с. Температура воздуха днем 14…19°, в горах днем 5…10°; на Черноморском побережье днем 11…16°.
В выходные в крае переменная облачность. В субботу в отдельных районах небольшой дождь. Ветер 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6…11°, днем 15…20°. На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер 7−12 м/с, местами порывы 12−14 м/с, утром и днем в субботу 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6…11°, днем 11…16°.