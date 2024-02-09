Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В пятницу в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ветер 6−11 м/с, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха днем 14…16°. До 17 тепла и переменная облачность в субботу и воскресенье, дождей также не ожидается.