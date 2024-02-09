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Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В пятницу в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ветер 6−11 м/с, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха днем 14…16°. До 17 тепла и переменная облачность в субботу и воскресенье, дождей также не ожидается.
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 762 мм рт. ст. +6°
Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодарском крае в пятницу переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер днем 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с, в отдельных районах порывы 15−20 м/с. Температура воздуха днем 14…19°, в горах днем 5…10°; на Черноморском побережье днем 11…16°.

В выходные в крае переменная облачность. В субботу в отдельных районах небольшой дождь. Ветер 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6…11°, днем 15…20°. На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер 7−12 м/с, местами порывы 12−14 м/с, утром и днем в субботу 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6…11°, днем 11…16°.