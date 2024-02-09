Ледовая арена может не выдержать нагрузки в феврале

Хоккейный клуб «Адмирал» категорически отказывается завершать сезон в КХЛ на минорной ноте. Вчера приморская команда в Ярославле переиграла местный « Локомотив » — 2:1. Благодаря этой победе «Адмирал» продолжает сохранять теоретические шансы на попадание в плей-офф. Еще пара побед, и команда заберет все тренировочное время на главном катке Приморья. А тут на носу детские зимние игры.

Успеха приморская команда добилась в основное время, благодаря голам Дмитрия Завгороднего и Джованни Фьоре. Победная шайба канадца стала для него 12-ой в сезоне. Успех в сложном противостоянии с одним из лидеров КХЛ стал вторым в сезоне, дома приморцы переиграли «Локомотив» еще увереннее — 5:2.

Теперь команда возвращается во Владивосток. На «Фетисов Арене» «Адмирал» проведет заключительные матчи регулярного сезона с «Барысом» и «Трактором». С обеими командами «моряки» сыграют по два матча. Если шансы на плей-офф и после этого будут не потеряны, то времени для игр и тренировок на «Фетисов Арене» может не хватить для участников игр «Дети Приморья».