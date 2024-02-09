Ледовая арена может не выдержать нагрузки в феврале

Хоккейный клуб «Адмирал» категорически отказывается завершать сезон в КХЛ на минорной ноте. Вчера приморская команда в Ярославле переиграла местный «Локомотив» — 2:1. Благодаря этой победе «Адмирал» продолжает сохранять теоретические шансы на попадание в плей-офф. Еще пара побед, и команда заберет все тренировочное время на главном катке Приморья. А тут на носу детские зимние игры.
Успеха приморская команда добилась в основное время, благодаря голам Дмитрия Завгороднего и Джованни Фьоре. Победная шайба канадца стала для него 12-ой в сезоне. Успех в сложном противостоянии с одним из лидеров КХЛ стал вторым в сезоне, дома приморцы переиграли «Локомотив» еще увереннее — 5:2.
Надеемся, что всё пройдет благополучно. И «Адмирал» побед добьется, и игры «Дети Приморья» пройдут на высоком уровне. А по времени профессионалов и начинающих спортсменов как-то разведут.
«Адмирал» же точно не попадёт в игры на вылет, если хотя бы в одном из оставшихся 7 поединков потеряет очки. Или «Нефтехимик», который сегодня ночью играет с «Сибирью», добьётся победы.