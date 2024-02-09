Alerte Héritage выступила с очередным заявлением в связи c обнародованием проекта турцентра Бухары

Год назад проект строительства туристического центра в Бухаре приостановили из-за недовольства граждан, однако в прошлом месяце снова было заявлено о планах на строительство. Этнографический туристический центр планируется построить на площади 32,6 га, где расположены десятки объектов, включая здания хокимиятов области и города, а также стадион.