Alerte Héritage выступила с очередным заявлением в связи c обнародованием проекта турцентра Бухары

Обсерватория культурного наследия Alerte Héritage не в первый раз выражает обеспокоенность по поводу строительства нового туристического центра в Бухаре, для чего в городе планируется снести десятки зданий.
В своем новом заявлении, Alerte Héritage обеспокоены сохранностью архитектурного облика здания хокимията Бухарской области, которое находится на территории планируемого «нового центра».
Административное здание, которое изначально было зданием бухарского обкома Компартии, является последним крупным объектом, построенным в 1986 году по проекту известного узбекистанского архитектора Ричарда Блезэ.
«Сегодня здание Бухарского хокимията является произведением Блезэ, наиболее полно сохранившим свои качества памятника архитектуры, который следует воспринимать в единстве с тщательной градостроительной разработкой площади перед ним, включающей озелененный бульвар — один из редких модернистских бульваров Узбекистана, сохранивших свою структуру до наших дней», — отмечают в Alerte Héritage.
По мнению обсерватории культурного наследия, любая реконструкция квартала, включенного в буферную охранную зону ЮНЕСКО и включающего здание Блезэ, должны включать его сохранение и уважительный учет в проработке окружающих строений.
«В противном случае, бухарские градостроители рискуют повторить драматическую ошибку ташкентских, разрушивших Дом кино при застройке “Ташкент-сити”, при том, что его можно было включить в создаваемую новую структуру с выгодой для исторических и новых объектов», — отмечается также в заявлении.
Год назад проект строительства туристического центра в Бухаре приостановили из-за недовольства граждан, однако в прошлом месяце снова было заявлено о планах на строительство. Этнографический туристический центр планируется построить на площади 32,6 га, где расположены десятки объектов, включая здания хокимиятов области и города, а также стадион.