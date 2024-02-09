В Свердловской области снегопады сменятся 20-градусными морозами

С 10 по 12 февраля, по ее словам, ожидается морозная погода и температура воздуха от −12 до −18 градусов, а на крайнем севере региона до −25 градусов и без существенных осадков, пишет «Уральский меридиан». При этом во вторник, 13 февраля, немного снега принесет циклон с Баренцева моря, а на юге области потеплеет — будет от −6 до −10 градусов.