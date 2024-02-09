Власти временно закрыли переправу на Красноярском водохранилище

В Красноярском крае временно закрыли переправу на Красноярском водохранилище. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель» и администрация Дивногорска.
Переправа будет закрыта с 9 по 11 февраля. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Дивногорска из грядущего потепления до +6 градусов 10 февраля.
Кроме того, в прошлые выходные на водохранилище собралась огромная пробка. Большое количество авто на льду может привести к трагедии. При этом некоторые даже умудрились устроить гонки на самых нестабильных участках переправы.
Отметим, что в местах возможных съездов будут дежурить полицейские. Для поиска нарушителей сотрудники МЧС будут использовать беспилотники.
Проехать с 9 по 11 февраля по переправе смогут лишь жители посёлков Хмельники и Бахта, а также посетители базы отдыха «Берендей» при предъявлении документов.