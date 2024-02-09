«От −15 до +10». Синоптики предупредили про температурные качели на выходных 10 и 11 февраля в Беларуси

В воскресенье, 11 февраля, погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты, за которыми в страну начнут поступать теплые воздушные массы с юга Европы. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части страны пройдут снег, мокрый снег, дождь. Местами возможны туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер ожидается юго-восточный порывистый. В ночное время температура воздуха составит от +3 по юго-западной части до −10 градусов по северо-восточной. Днем будет от +10 градусов в юго-западной части и до −4 градусов в северо-восточной.