«От −15 до +10». Синоптики предупредили про температурные качели на выходных 10 и 11 февраля в Беларуси

В Беларуси в выходные, 10 и 11 февраля, ожидаются температурные качели: сначала температура понизится до −15 градусов, а затем повысится до +10, сообщает портал pogoda.by.
В субботу, 10 февраля, за погоду в стране будут отвечать атмосферные фронты, которые смещаются с юго-западной части Европы. Ожидается облачная погода. Ночью по юго-западу, а днем на большей части пройдут снег, мокрый снег, дождь. Кроме того, по юго-западной части будет гололед. В отдельных районах прогнозируются туман, налипание мокрого снега, а также гололедица.
Ветер окажется восточных направлений. Температура воздуха ночью составит от 0 по юго-западу и до −15 по северо-востоку. Днем минимальная температура будет от 0 до −5 градусов. Однако по южной и юго-западной частям ожидается от +1 до +4 градусов.
В воскресенье, 11 февраля, погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты, за которыми в страну начнут поступать теплые воздушные массы с юга Европы. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части страны пройдут снег, мокрый снег, дождь. Местами возможны туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер ожидается юго-восточный порывистый. В ночное время температура воздуха составит от +3 по юго-западной части до −10 градусов по северо-восточной. Днем будет от +10 градусов в юго-западной части и до −4 градусов в северо-восточной.