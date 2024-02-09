Впервые за зиму из-за сильных холодов может полностью замёрзнуть Ладога

Из-за крепчающих на территории Петербурга и Ленобласти морозов Ладожское озеро начало очень быстро покрываться льдом — осталось совсем немного до его полного покрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Также, благодаря установившейся ясной погоде, наш регион хорошо виден из космоса. Этот снимок руководитель гидрометцентра Северной столицы также опубликовал в своём посте.
Он отметил, что, вероятно, озеро полностью покроется льдом в ближайшие дни.
«Это уже вторая попытка Ладоги замёрзнуть, в январские морозы покрытие озера льдом достигало 80%, но потом пришли циклоны с ветрами и оттепелью и всё нарушили», — написал он.
Также Александр Колесов дал надежду, что в нашем регионе хоть немного, но потеплеет — если утром пятницы в Петербурге было до −20, то уже днём температура повысится до −10 градусов. В выходные холод сохранится, но светлое время суток уже будет теплее, чем по ночам — около −8… −10.
«На следующей неделе хотя и повышается температура по всему региону, но это всё еще зимняя погода. На Финском заливе льда тоже много, но кромка его продолжает уходить на запад», — заключил он.
Ранее Александр Колесов рассказывал и показывал, как от холодов начала парить Нева. Также он добавил, что лёд на ней будет нарастать снова — после того как его разломали ледоколы у Благовещенского моста.