Впервые за зиму из-за сильных холодов может полностью замёрзнуть Ладога

Также Александр Колесов дал надежду, что в нашем регионе хоть немного, но потеплеет — если утром пятницы в Петербурге было до −20, то уже днём температура повысится до −10 градусов. В выходные холод сохранится, но светлое время суток уже будет теплее, чем по ночам — около −8… −10.