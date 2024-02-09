В Новосибирске оштрафовали водителя автобуса за поездку по дворам

На этот раз ему придется заплатить за свою экстремальную поездку штраф в размере 2000 рублей: 500 рублей за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки и 1500 рублей — перевозку пассажиров с нарушением Правил обеспечения безопасности.