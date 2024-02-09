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В Новосибирске оштрафовали водителя автобуса за поездку по дворам

Сотрудники ГИБДД Новосибирска установили личность водителя автобуса № 79, который пытался объехать пробку через дворы на улице Бориса Богаткова.
Источник: Соцсети

Сотрудники ГИБДД Новосибирска установили личность водителя автобуса № 79, который пытался объехать пробку через дворы на улице Бориса Богаткова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото инцидента выложили в соцсетях очевидцы происшествия. И эта история быстро разлетелась по интернету.

Вскоре выяснилось, что нарушителем оказался мужчина 1976 года рождения, который уже неоднократно привлекался к административной ответственности.

На этот раз ему придется заплатить за свою экстремальную поездку штраф в размере 2000 рублей: 500 рублей за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки и 1500 рублей — перевозку пассажиров с нарушением Правил обеспечения безопасности.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что автобус № 79 провез пассажиров по дворам на Бориса Богаткого в Новосибирске.

ГИБДД
штрафы