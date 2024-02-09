Девочку-подростка, которая самовольно уехала к парню в Краснодар, сняли с поезда

17-летнюю девушку, которая самовольно уехала к парню в Краснодар, сняли с поезда. Подростка из Кемерово задержали на станции в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
В полицию обратилась тетя пропавшей девушки. Женщина рассказала, что днем девочка ушла к бабушке. Но домой племянница так и не вернулась. Кроме того, она перестала отвечать на звонки.
Как выяснили полицейские, подросток купила билет на поезд «Красноярск — Анапа». Девушка отправилась от станции Новосибирск до Краснодара. Остановить ее смогли в Челябинске, когда состав сделал остановку. Пассажирку ждали на перроне полицейские, откуда доставили ее в подразделение по делам несовершеннолетних, где опросили.
По словам девушки, она добралась до Новосибирска на автобусе. В Краснодаре подросток собиралась встретиться с парнем, с которым познакомилась в соцсетях. Полицейские провели с ней профилактическую беседу и напомнили об опасности таких поступков.
«До приезда матери девушку-подростка направили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В настоящее время она передана законному представителю», — уточнили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.