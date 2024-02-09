Девочку-подростка, которая самовольно уехала к парню в Краснодар, сняли с поезда

Как выяснили полицейские, подросток купила билет на поезд «Красноярск — Анапа». Девушка отправилась от станции Новосибирск до Краснодара. Остановить ее смогли в Челябинске, когда состав сделал остановку. Пассажирку ждали на перроне полицейские, откуда доставили ее в подразделение по делам несовершеннолетних, где опросили.