ГПК Беларуси: очереди грузовиков на въезд в ЕС выросли на 30% с начала недели

В Государственном пограничном комитете Беларуси проинформировали, что очереди фур на въезд в Европейский союз увеличились почти на 30% с начала недели.
В ГПК обратили внимание на то, что контрольные службы Польши, Литвы и Латвии и далее продолжают целенаправленно замедлять оформление большегрузов, которые следуют с белорусской территории. Согласно данным на 10 часов 9 февраля, очереди из фур фиксировались перед всеми европейскими пунктами пропуска. Речь идет про более чем 900 машин.
Сказано, что самым загруженным остается маршрут через литовский пограничный переход «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог»). Там за сутки на территорию ЕС пропустили всего 17% фур от нормы. Через все другие работающие пункты пропуска в Латвию и Польшу за сутки проехало 58% грузовиков от нормы. В Пограничном комитете также сказали про незначительное скопление легковых авто на въезд в Польшу и Литву.