ГПК Беларуси: очереди грузовиков на въезд в ЕС выросли на 30% с начала недели

Сказано, что самым загруженным остается маршрут через литовский пограничный переход «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог»). Там за сутки на территорию ЕС пропустили всего 17% фур от нормы. Через все другие работающие пункты пропуска в Латвию и Польшу за сутки проехало 58% грузовиков от нормы. В Пограничном комитете также сказали про незначительное скопление легковых авто на въезд в Польшу и Литву.