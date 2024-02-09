Слушают женское нытье и предлагают дружить за деньги: какие необычные услуги предлагают ростовчанам в интернете

Около года назад на просторах Интернета ростовчанам стали предлагать необычную услугу — «собеседник на час»: когда знатоки жизни и просто любители поговорить могли выслушать любую проблему и побыть своего рода жилеткой. Правда, за деньги.
Вероятно, бизнес в гору не пошел. И им на смену пришли новые. Авторы схожих объявлений теперь таким образом маскируют психологические услуги, другие же — рассматривают их как повод для новых знакомств.
ВЫСЛУШАТЬ И ОБНЯТЬ.
— Если вы расстались с парнем или девушкой. Поругались с преподавателем. Работодатель понизил зарплату. У вас накипело много эмоций, а высказать их некому. Тогда вы точно по адресу, — говорится в объявлении на одной из виртуальных ростовских досок.
Здесь же значится: услуга абсолютно бесплатна. Решили позвонить, чтобы узнать подробности. На звонок ответил мужчина средних лет. С его слов он — профессиональный психолог, а выставил услугу — с исключительно благими намерениями.
По словам собеседника, для решения той или иной проблемы дончанин использует специальные метафорические ассоциативные карты. Чаще всего к нему идут те, кто не может управлять своим гневом. А еще те, кого мучает тревожность. И люди, страдающие от неуверенности в себе.
— Им всем хватает полтора часа, чтобы решить проблему. После чего я их ментально обнимаю и у людей повышается настроение.
Правда, по цене все оказалось не так заманчиво, как в объявлении. За душевную беседу и обнимашки клиенту все равно придется заплатить. Бесплатны — только первые полчаса терапии. Но этого недостаточно: столько времени займет диагностика. А после начнется часовая терапия за две тысячи рублей.
СО СТОРОНЫ ВСЕГДА ВИДНЕЕ.
Следующий же кандидат готов работать исключительно с женщинами.
— Улучшу ваш внутренний мир и открою ваши таланты, если они у вас есть. Главное, чтобы вы захотели улучшить себя. Тогда все получится, — говорится в сообщении.
По словам 40-летнего знатока души, он готов и может не только выслушать женские проблемы, но и подарить хорошее настроение, которое в наше время является в дефиците.
— Со стороны всегда виднее. И это лучше, чем разбираться в проблеме одной. Тем более, что никто об этом не узнает, — говорит мужчина, назвавший себя слушателем женского нытья.
Однако подробностями сеанса собеседник делиться не захотел. А стал сразу настаивать на личной встрече. Решили почитать отзывы о нем там же под объявлением. Чаще — негативные. С их слов мужчина сначала просил у дам номер телефона, а затем в мессенджере назойливо настаивал на личных встречах. Поэтому ростовчанкам пришлось кинуть его контакт в черный список.
ДРУГ ЗА ДЕНЬГИ.
А вот еще одно интересное объявление. Молодой парень не хочет просто быть слушателем проблем, а предлагает дружескую беседу. О себе — умеет вкусно готовить, играет на гитаре, смотрит аниме, разбирается в музыке и читает Ремарка. При этом по образованию он строитель.
— Очень люблю общаться с другими людьми. И не люблю невербальное общение, — говорит ростовчанин.
За свою услугу дончанин просит символические сто рублей.
— Я доброжелательный, спокойный, адекватный и с высокой эмпатией, — нахваливает себя «друг за деньги». — Людям, у которых проблемы, не хватает поддержки близких, я готов предоставить понимание и человеческое тепло. Ведь, согласитесь, иногда так хочется услышать хотя бы банальное: «все будет норм».