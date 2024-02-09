Слушают женское нытье и предлагают дружить за деньги: какие необычные услуги предлагают ростовчанам в интернете

Однако подробностями сеанса собеседник делиться не захотел. А стал сразу настаивать на личной встрече. Решили почитать отзывы о нем там же под объявлением. Чаще — негативные. С их слов мужчина сначала просил у дам номер телефона, а затем в мессенджере назойливо настаивал на личных встречах. Поэтому ростовчанкам пришлось кинуть его контакт в черный список.