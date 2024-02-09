В Кузбассе откроют представительство Ассамблеи народов России

«Совместно с Роскосмосом в этом году запускаем проект — первую международную олимпиаду о космосе среди старшеклассников и студентов Евразийского пространства. Было бы хорошо подвести её итоги здесь у вас на фестивале и наградить победителей — ребят из разных стран», — сказала председатель Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.