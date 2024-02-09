В Кузбассе откроют представительство Ассамблеи народов России

Как сообщает правительство Кузбасса, в регионе откроют представительство Ассамблеи народов России, которые обычно открывают в иностранных государствах. Для Кемеровской области как для особенно многонациональной сделают исключение.
«Совместно с Роскосмосом в этом году запускаем проект — первую международную олимпиаду о космосе среди старшеклассников и студентов Евразийского пространства. Было бы хорошо подвести её итоги здесь у вас на фестивале и наградить победителей — ребят из разных стран», — сказала председатель Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.
Также 31 мая в Кемерове проведут третью выездную сессии Евразийского женского форума «Женщина в промышленности». В Кузбасс уже приглашены делегации из стран БРИКС.
Сегодня, 9 февраля, в Кемерове открылся Всесибирский форум национального единства, на который приехали 3,5 тыс. делегатов разных национальностей со всей Сибири, Татарстана и Якутии.