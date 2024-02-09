В Кемерове ограничили движение для транзитного грузового транспорта

Согласно постановлению Администрации города при сильном и продолжительном снегопаде и в часы пик транзитным машинам массой 15 тонн и более (с грузом или без), превышающим длину 10 метров, двигаться по дорогам Кемерова со стороны Ленинска-Кузнецкого и Новосибирского въездов, улицы Красноармейской запрещено. Ограничение будет действовать до ликвидации последствий непогоды.