В Кемерове ограничили движение для транзитного грузового транспорта

Как сообщает кузбасская Госавтоинспекция, в Кемерове ограничили движение транзитных фур из-за непогоды. Это нужно для обеспечения безопасности на дорогах города.
Согласно постановлению Администрации города при сильном и продолжительном снегопаде и в часы пик транзитным машинам массой 15 тонн и более (с грузом или без), превышающим длину 10 метров, двигаться по дорогам Кемерова со стороны Ленинска-Кузнецкого и Новосибирского въездов, улицы Красноармейской запрещено. Ограничение будет действовать до ликвидации последствий непогоды.
«Рекомендуем всем автолюбителям воздержаться от поездок на дальние расстояния и по городу до момента, когда погода стабилизируется. Призываем соблюдать скоростной режим и дистанцию до впередиидущего автомобиля, учитывать, что осадки значительно снижают видимость и увеличивают тормозной путь», — напоминает кемеровская Госавтоинспекция.