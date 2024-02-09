В Омске на 87-м году умер заслуженный ветеран СибГУФК Лысаковский

Игорь Трофимович посвятил работе в ОГИФК — СибГАФК — СибГУФК (с 1964 по 2021 гг.) 57 лет своей жизни. Прошёл путь от преподавателя по профессора. Его работу высоко оценивали на уровне Министерства спорта РФ, руководства региона и вуза.