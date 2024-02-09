В Омске на 87-м году умер заслуженный ветеран СибГУФК Лысаковский

В четверг, 8 февраля, в официальном паблике «ВКонтакте» появилась печальная новость о том, что 7 февраля на 87-м году жизни не стало Игоря Лысаковского — доктора педагогических наук, профессора, мастера спорта СССР, двукратного лауреата премии губернатора и заслуженного ветерана СибГУФК.
Игорь Трофимович посвятил работе в ОГИФК — СибГАФК — СибГУФК (с 1964 по 2021 гг.) 57 лет своей жизни. Прошёл путь от преподавателя по профессора. Его работу высоко оценивали на уровне Министерства спорта РФ, руководства региона и вуза.
Прощание состоится 10 февраля 2024 года с 13:00 по адресу: ул. Олега Кошевого, 94 (зал прощаний). Редакция портала Om1.ru выражает глубокое соболезнование родным и близким Игоря Трофимовича.