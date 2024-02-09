Модернизацию спортзалов проведут в сельских школах Нижегородской области

Модернизацию спортивных залов проведут в сельских школах Нижегородской области в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, на капремонт спортивных залов потратят более 21 млн рублей. Эти средства будут выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. По словам замгубернатора региона Андрея Чечерина, в прошлом году модернизацию провели в восьми спортзалах, в этом году капремонт проведут в девяти.
В частности, работы пройдут в Криушинской средней школе, Воздвиженской средней школе, Гавриловской средней школе, Леньковской основной школе, Никитинской средней школе, Шалдежской основной школе и некоторых других.
В министерстве образования и науки региона отметили, что работы должны завершиться до начала следующего учебного года.