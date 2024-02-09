Модернизацию спортзалов проведут в сельских школах Нижегородской области

Согласно информации, на капремонт спортивных залов потратят более 21 млн рублей. Эти средства будут выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. По словам замгубернатора региона Андрея Чечерина, в прошлом году модернизацию провели в восьми спортзалах, в этом году капремонт проведут в девяти.