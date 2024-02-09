Органная музыка, Rave-фестиваль и мастер-классы: АФИША выходных в Краснодаре

10 февраля в 18:00 в «Кроп Арене» пройдет южнороссийский Rave-фестиваль «Это юг!» (16+).
10 февраля в 14:00 в Муниципальном концертном зале состоится концерт «Органная музыка эпохи Барокко» (6+). В абонементе-знакомстве с органной культурой каждый сможет вступить в молчаливый диалог с гениальными композиторами прошлых веков. Будет звучать музыка Н. Брунса, И. С. Баха, Б. Черногорского, Г. Перселла.
10 февраля в 19:00 на площадке «Одного театра» представят драматический спектакль «Я умер от варенья» (16+). Спектакль вошёл в лонг-лист Российского театрального Фестиваля «Золотая Маска 2020» (16+).
11 февраля в 12:00 в парке «Чистяковская Роща» проведут мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению памятного коллажа к 81-й годовщине со Дня освобождения города Краснодара. (6+).
11 февраля в 15:00 в парке «Солнечный остров» пройдет игровая программа для детей, посвященная Всемирному дню «спасибо» (6+).