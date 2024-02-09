Органная музыка, Rave-фестиваль и мастер-классы: АФИША выходных в Краснодаре

10 февраля в 14:00 в Муниципальном концертном зале состоится концерт «Органная музыка эпохи Барокко» (6+). В абонементе-знакомстве с органной культурой каждый сможет вступить в молчаливый диалог с гениальными композиторами прошлых веков. Будет звучать музыка Н. Брунса, И. С. Баха, Б. Черногорского, Г. Перселла.