Режим «черного неба» возвращается с морозами в Челябинскую область

Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим «черного неба», возвращается в Челябинскую область вместе с умеренными морозами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что он будет введен с 19.00 воскресенья, 11 февраля, до того же времени понедельника, 12-го, в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте и Аше.
«11−12 февраля 2024 года в приземном слое атмосферы возможны метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — говорится в комментарии синоптиков.
Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.
Ночью 10 февраля в Челябинской области местами вероятен небольшой снег, минус 16−21, в горах и низинах — до 26 градусов. В субботу днем удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. В течение предстоящих суток местами слабые метели, ветер западный 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.
Ночью 11 февраля прогнозируется минус 19−24, в горах — до 29 градусов. Днем в воскресенье будет минус 10−15. В эти сутки переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4−9 м/с.