«Февральские окна»: синоптики рассказали о взрывном потеплении до +20 градусов в Крыму

— В cубботу температура будет подниматься до 18 градусов тепла днем, а ночью опустится до +6. В воскресенье мы ожидаем аналогичную ситуацию. Будет очень тепло, но ветрено из-за юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, — отмечает Шенгелай.