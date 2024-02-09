«Февральские окна»: синоптики рассказали о взрывном потеплении до +20 градусов в Крыму

Ближе к середине февраля в Крым пришла настоящая весна. Синоптики регионального гидрометцентра прогнозируют сильное потепление, которое задержится на полуострове до середины следующей недели.
Как сообщила КП-Крым заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай, с 10 февраля дневные температурные значения будут выше климатической нормы, а в некоторые дни достигнут 20 градусов тепла.
— Но для нашего полуострова это нельзя назвать аномалией, так как под конец зимы часто случаются такие «февральские окна», которые приносят много тепла и солнца.
При этом, по словам метеоролога, в науке нет такого понятия — «февральские окна», так как скачки температуры в Крыму — привычное явление. Надвигающееся потепление обусловлено заходом воздушных масс из тропиков и акватории Средиземного моря.
— В cубботу температура будет подниматься до 18 градусов тепла днем, а ночью опустится до +6. В воскресенье мы ожидаем аналогичную ситуацию. Будет очень тепло, но ветрено из-за юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, — отмечает Шенгелай.
Уже в понедельник ветер прекратится, а дневная температура повысится до 20 градусов. Такая погода не покинет полуостров до среды. Но с 14 февраля теплый средиземноморский циклон сменит дождь и похолодание.
Ранее в гидрометцентре прогнозировали мокрый снег и дождь, которые пришли на полуостров из-за холодного циклона. В начале февраля температура постепенно понижалась, поэтому в прошлую пятницу столбики термометра опускались до −5 градусов. На выходных в региональном МЧС сообщали о штормовом предупреждении из-за ветра: порывы достигали 20 метров в секунду.