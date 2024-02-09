Почти половина февральской нормы снега выпадет в Алматы

Напомним, ранее мы сообщали, что в Казахстане в ближайшие три дня — с 10 по 12 февраля — ожидается понижение температуры до −28 градусов. По данным синоптиков, скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы республики, но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления. При этом в Астане сегодня снегопад и сильный ветер со средней скоростью до 15 метров в секунду. Столичные полицейские обратились к жителям города с предупреждением не подвергать себя необоснованному риску, выезжая в дальнюю дорогу в буран.