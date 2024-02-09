36 раз кузбасские железнодорожники предупредили об опасностях на путях

Работники магистрали регулярно в течение года напоминают кузбассовцам о необходимости снять капюшон и наушники при приближении к путям, рассказывают, что необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда с обеих сторон и только потом переходить пути по специальному пешеходному настилу на разрешающий сигнал светофора. Также транспортники выезжают в школы, где рассказывают о правилах безопасности на железной дороге, и организуют экскурсии на предприятия магистрали.