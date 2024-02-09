36 раз кузбасские железнодорожники предупредили об опасностях на путях

В январе кузбасские железнодорожники и транспортники провели 36 профилактических мероприятий, в которых рассказали кузбассовцам об опасностях на ж/д путях.
Акции прошли в Кемерове, Новокузнецке, Тайге, Белово, Прокопьевске, Анжеро-Судженске и других населённых пунктах области. Особое внимание железнодорожники уделили таким станциям, как Островская, Новокузнецк-Восточный, Новокузнецк-Сортировочный, Красный Камень, Правотомск и Притомье.
Работники магистрали регулярно в течение года напоминают кузбассовцам о необходимости снять капюшон и наушники при приближении к путям, рассказывают, что необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда с обеих сторон и только потом переходить пути по специальному пешеходному настилу на разрешающий сигнал светофора. Также транспортники выезжают в школы, где рассказывают о правилах безопасности на железной дороге, и организуют экскурсии на предприятия магистрали.
Травмирование людей чаще всего происходит при пересечении железной дороги в непредназначенных местах и перед движущимся поездом. Так, в начале февраля на станции Калтан поезд сбил пенсионерку по этой причине.