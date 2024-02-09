Мультифункциональность и удобство. Что ждет студентов и педагогов после слияния трех столичных вузов?

Ведущий вуз в сфере экономики
К Ташкентскому государственному экономическому университету присоединились Финансовый и Фискальный институты. Своим постановлением от 7 февраля президент определил задачи для нового столичного вуза.
Реорганизованный университет станет ведущим вузом по подготовке, переподготовке, повышению квалификации специалистов и научных кадров в сферах экономики, финансов и налогов. В его задачи также войдут:
внедрение международных образовательных стандартов в учебный процесс;
создание инновационных разработок для отраслей экономики;
налаживание экосистемы «образование — наука — инновация — цифровизация» путем создания современных учебно-научных лабораторий и симуляционных центров и трансфера научно-инновационных исследований, направленных на развитие сферы;
реализация научных проектов по актуальным направлениям развития сфер экономики, финансов и налогов, разработку научных и практических предложений по внедрению их результатов;
повышение авторитета университета в мировом образовательном и научном пространстве.
Образовательные программы для вуза поэтапно разработают на основе программ зарубежных вузов, входящих в топ-300 международного рейтинга.
Начиная с 2024/2025 учебного года образовательный процесс будет осуществляться на государственном языке, английском и других иностранных языках. Для одаренных студентов организуют отдельные группы с обучением на иностранных языках.
Студенты
В документе отмечено, что все студенты, обучающиеся в Финансовом и Фискальном институтах, продолжат учебу в новом университете. Начиная с 2023/2024 учебного года его выпускникам будет выдаваться диплом образованного вуза.
С 2024/2025 учебного года вуз начнет осуществлять прием новых студентов на учебу. Поступление по государственному гранту будет определяться в пределах параметров государственного заказа.
Кампус и другие здания.
До начала 2024/2025 учебного года опытная проектная организация разработает мастер-план по строительству современного кампуса на территории университета.
В мультифункциональном многоэтажном здании расположатся не только учебные аудитории, но и коворкинг-центры, IT-лаборатория, бизнес-инкубатор и конференц-зал.
Кампус и находящиеся в нем здания и сооружения будут подключены к единой сети с высокоскоростным интернетом. В учебный и научно-исследовательский процессы будут внедрены современные информационные технологии.
На месте старых студенческих корпусов будут построены новые общежития, современные спортзалы, столовые и другие здания.
Центр трансформации
Для совершенствования деятельности университета с привлечением зарубежных экспертов будет создан Центр трансформации. Он займется разработкой стратегии по международной аккредитации образовательных программ вуза и работой по его включению в топ-1000 мировых вузов до 2030 года.
Центр оптимизирует направления образования бакалавриата в соответствии с зарубежным опытом и приведет образовательные программы университета в соответствие с международными образовательными программами.
Также в 2024—2025 годах центр организует стажировки в зарубежных высших образовательных и научно-исследовательских организациях. Их пройдут, как минимум, 200 ведущих профессоров-преподавателей.
Финансирование
Финансирование деятельности университета будет осуществляться за счет госбюджета, а также средств, поступающих от обучения на платно-контрактной основе, поступлений от хозяйственной деятельности и оказания услуг на договорной основе, благотворительных пожертвований, грантов и иных источников, не запрещенных законом.
Кроме того, в вузе будет создан Фонд развития университета. Его средства будут расходоваться на улучшение образовательного процесса и развитие материально-технической базы.
Фонд будет формироваться за счет благотворительных пожертвований, а также оставшейся после расходов на содержание и текущие затраты части средств от платно-контрактных поступлений.