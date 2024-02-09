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Мультифункциональность и удобство. Что ждет студентов и педагогов после слияния трех столичных вузов?

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вчера стало известно, что Экономический, Финансовый и Фискальный институты объединили в один вуз. Власти обещают, что реорганизованному вузу обеспечат мультифункциональные и удобные пространства для учебы и работы. Какие еще изменения ждут студентов и педагогов, разбирался корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Ведущий вуз в сфере экономики

К Ташкентскому государственному экономическому университету присоединились Финансовый и Фискальный институты. Своим постановлением от 7 февраля президент определил задачи для нового столичного вуза.

Реорганизованный университет станет ведущим вузом по подготовке, переподготовке, повышению квалификации специалистов и научных кадров в сферах экономики, финансов и налогов. В его задачи также войдут:

внедрение международных образовательных стандартов в учебный процесс;

создание инновационных разработок для отраслей экономики;

налаживание экосистемы «образование — наука — инновация — цифровизация» путем создания современных учебно-научных лабораторий и симуляционных центров и трансфера научно-инновационных исследований, направленных на развитие сферы;

реализация научных проектов по актуальным направлениям развития сфер экономики, финансов и налогов, разработку научных и практических предложений по внедрению их результатов;

повышение авторитета университета в мировом образовательном и научном пространстве.

Образовательные программы для вуза поэтапно разработают на основе программ зарубежных вузов, входящих в топ-300 международного рейтинга.

Начиная с 2024/2025 учебного года образовательный процесс будет осуществляться на государственном языке, английском и других иностранных языках. Для одаренных студентов организуют отдельные группы с обучением на иностранных языках.

Студенты

В документе отмечено, что все студенты, обучающиеся в Финансовом и Фискальном институтах, продолжат учебу в новом университете. Начиная с 2023/2024 учебного года его выпускникам будет выдаваться диплом образованного вуза.

С 2024/2025 учебного года вуз начнет осуществлять прием новых студентов на учебу. Поступление по государственному гранту будет определяться в пределах параметров государственного заказа.

Кампус и другие здания.

До начала 2024/2025 учебного года опытная проектная организация разработает мастер-план по строительству современного кампуса на территории университета.

В мультифункциональном многоэтажном здании расположатся не только учебные аудитории, но и коворкинг-центры, IT-лаборатория, бизнес-инкубатор и конференц-зал.

Кампус и находящиеся в нем здания и сооружения будут подключены к единой сети с высокоскоростным интернетом. В учебный и научно-исследовательский процессы будут внедрены современные информационные технологии.

На месте старых студенческих корпусов будут построены новые общежития, современные спортзалы, столовые и другие здания.

Центр трансформации

Для совершенствования деятельности университета с привлечением зарубежных экспертов будет создан Центр трансформации. Он займется разработкой стратегии по международной аккредитации образовательных программ вуза и работой по его включению в топ-1000 мировых вузов до 2030 года.

Центр оптимизирует направления образования бакалавриата в соответствии с зарубежным опытом и приведет образовательные программы университета в соответствие с международными образовательными программами.

Также в 2024—2025 годах центр организует стажировки в зарубежных высших образовательных и научно-исследовательских организациях. Их пройдут, как минимум, 200 ведущих профессоров-преподавателей.

Финансирование

Финансирование деятельности университета будет осуществляться за счет госбюджета, а также средств, поступающих от обучения на платно-контрактной основе, поступлений от хозяйственной деятельности и оказания услуг на договорной основе, благотворительных пожертвований, грантов и иных источников, не запрещенных законом.

Кроме того, в вузе будет создан Фонд развития университета. Его средства будут расходоваться на улучшение образовательного процесса и развитие материально-технической базы.

Фонд будет формироваться за счет благотворительных пожертвований, а также оставшейся после расходов на содержание и текущие затраты части средств от платно-контрактных поступлений.

образование