«Женщина ничего не обязана, а мужчина должен делать все»: имам самарской мечети рассказал об особенностях мусульманских семей

Образ мусульманской женщины сегодня построен на ряде мифов. Один из самых распространенных — мусульманская женщина лишена многих прав и свободы. Однако на самом деле это не так. В большинстве татарских семей в Самарской области женщины — холеные красавицы, которые никому и ничего не обязаны. А вот, мужчины, наоборот, должны делать все. Об этом в эфире радио «КП-Самара» рассказал имам-хатыб мечети Вагиза хазрата Ислям Яруллин.