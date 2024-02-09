«Женщина ничего не обязана, а мужчина должен делать все»: имам самарской мечети рассказал об особенностях мусульманских семей

Образ мусульманской женщины сегодня построен на ряде мифов. Один из самых распространенных — мусульманская женщина лишена многих прав и свободы. Однако на самом деле это не так. В большинстве татарских семей в Самарской области женщины — холеные красавицы, которые никому и ничего не обязаны. А вот, мужчины, наоборот, должны делать все. Об этом в эфире радио «КП-Самара» рассказал имам-хатыб мечети Вагиза хазрата Ислям Яруллин.
Как на самом деле обстоят дела в мусульманских семьях?
— По секрету скажу, только никому не говорите, жена не обязана ни готовить, ни убирать, ни даже грудью кормить.
Как муж позиционируется по отношению к жене?
— Мы, мужчины, в проигрышном положении. Мы обязаны содержать семью — на каком уровне жена была до брака, на таком же минимальном уровне должны ее содержать. Воспитание детей тоже возложено на мужчин. Удовлетворять жену тоже нужно мужчине.
Правда ли, что мужчины-мусульмане не должны надевать золотые украшения и шелковые рубашки?
— Да, это правда. В исламе жестко сказано, что мужчинам золотые украшения запрещены, как и шелковая одежда, ибо нужно оставить украшения женщинам. Недавно ученые выяснили, что через золото в кожу попадает женский фермент. Проблемы с потенцией возможны из-за ношения золотых украшений, так что это не просто так.
Чем отличаются правила управления финансами в исламе?
— Существует для нас беспроцентная ипотека, беспроцентное кредитование. Нельзя давать в долг под проценты. Это все присутствует в исламской экономике.