Москву и Казань свяжут дополнительные поезда 23 февраля и 8 марта

В период февральских и мартовских праздничных дней Москву и Казань свяжут дополнительные поезда.
23 февраля, 2 и 8 марта отправление из Москвы назначено на 00:35, в Казань состав прибудет в 18:22. 25 февраля, 3 и 10 марта из Казани поезд отправится в 12:11 и окажется в столице в 5:09 следующего дня, сообщили в Федеральной пассажирской компании.
В составе предусмотрены плацкартные и купейные вагоны, а также места для маломобильных пассажиров. Больше информации о регулярных и дополнительных поездах можно узнать на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам».