Москву и Казань свяжут дополнительные поезда 23 февраля и 8 марта

23 февраля, 2 и 8 марта отправление из Москвы назначено на 00:35, в Казань состав прибудет в 18:22. 25 февраля, 3 и 10 марта из Казани поезд отправится в 12:11 и окажется в столице в 5:09 следующего дня, сообщили в Федеральной пассажирской компании.