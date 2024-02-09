Синоптики предупредили о перепадах температуры в Беларуси

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики предупредили о перепадах температуры в эти выходные. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.



В субботу ночью на южной территории страны, а днем — на большей части Беларуси могут пройти осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также местами прогнозируется туман. Предупреждают о гололеде, гололедице и налипании мокрого снега. Температура воздуха ночью составит от 0 до −18°C, днем — от +4 до −7°C.



В воскресенье, по словам синоптиков, в большинстве регионов Беларуси прогнозируются кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами также обещают туман, гололед и гололедицу. Температура воздуха в ночное время составит от +3 до −12, днем — от +8 до −5°С.