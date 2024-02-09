Ученые предупредили о восьми заболеваниях легких из-за вейпинга

Мета-анализ нового исследования основывался на результатах 600 предыдущих научных работ о влиянии традиционных и электронных сигарет на организм. Выяснилось, что использование электронных курительных систем напрямую связано с восемью заболеваниями легких. Вейпинг вызывает астму, болезнь ХОБЛ, бронхит, несколько форм пневмонии, а также облитерирующий бронхиолит — тяжелое респираторное заболевание, при котором характерна стойкая прогрессирующая воспалительная или фиброзная обструкция бронхиол.