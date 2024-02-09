Ученые предупредили о восьми заболеваниях легких из-за вейпинга

Стало известно, какие заболевания легких вызывает курение вейпов. Такое исследование провели немецкие ученые, пишет Food and Chemical Toxicology.
Так, исследователи университета Виттен-Хердеке нашли связь между вейпингом и рядом хронических заболеваний легких, в том числе хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), когда движение воздуха в дыхательных путях и дыхание затрудняются у человека.
Мета-анализ нового исследования основывался на результатах 600 предыдущих научных работ о влиянии традиционных и электронных сигарет на организм. Выяснилось, что использование электронных курительных систем напрямую связано с восемью заболеваниями легких. Вейпинг вызывает астму, болезнь ХОБЛ, бронхит, несколько форм пневмонии, а также облитерирующий бронхиолит — тяжелое респираторное заболевание, при котором характерна стойкая прогрессирующая воспалительная или фиброзная обструкция бронхиол.
В статье сказано, что не всегда эти заболевания опасны для жизни. Однако отмечается, что курение вызывает и смертельные заболевания: рак легких, диабет, болезни сердца и инсульт.