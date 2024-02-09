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К протесту фермеров на юге Молдовы присоединились другие районы страны

К протестующим фермерам на юге Молдовы присоединяются аграрии из других районов страны.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. К протестам сельхозпроизводителей, проходившим на этой неделе на юге Молдовы намерены присоединиться фермеры из из других районов страны, заявили в ассоциации «Сила фермеров» (Forța Fermierilor).

«Ассоциацию уведомили, что сегодня многие фермеры из других районов намерены присоединиться к протестам сельхозпроизводителей в Кагульском и Кантемирском районах», — сказано в заявлении организации.

Объявлено о следующих манифестациях:

  • фермеры из Хынчештского района приедут на КПП Леушены;
  • аграрии из Теленештского района выйдут на перекресток дорог Кишинев — Бельцы и Кишинев — Сороки;
  • сельхозпроизводители из Каушанского района выведут технику на трассу Бендеры — Чимишлия, возле села Салкуца;
  • фермеры из Криулянского района проведут акцию рядом с внутренним таможенным постом на трассе Кишинев — Дубоссары.

«Кроме того, нас проинформировали о том, что фермеры в других районах планируют протестовать в субботу и в понедельник», — отметили в «Силе фермеров».