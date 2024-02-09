К протесту фермеров на юге Молдовы присоединились другие районы страны

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. К протестам сельхозпроизводителей, проходившим на этой неделе на юге Молдовы намерены присоединиться фермеры из из других районов страны, заявили в ассоциации «Сила фермеров» (Forța Fermierilor).
«Ассоциацию уведомили, что сегодня многие фермеры из других районов намерены присоединиться к протестам сельхозпроизводителей в Кагульском и Кантемирском районах», — сказано в заявлении организации.
Объявлено о следующих манифестациях:
- фермеры из Хынчештского района приедут на КПП Леушены;
- аграрии из Теленештского района выйдут на перекресток дорог Кишинев — Бельцы и Кишинев — Сороки;
- сельхозпроизводители из Каушанского района выведут технику на трассу Бендеры — Чимишлия, возле села Салкуца;
- фермеры из Криулянского района проведут акцию рядом с внутренним таможенным постом на трассе Кишинев — Дубоссары.
«Кроме того, нас проинформировали о том, что фермеры в других районах планируют протестовать в субботу и в понедельник», — отметили в «Силе фермеров».