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В МЧС предупредили об опасном похолодании в Новосибирской области

Температура понизится до −30 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 61% 761 мм рт. ст. +6°

В МЧС предупредили об опасном похолодании в Новосибирской области. Температура заметно понизится уже в понедельник, 12 февраля.

Так, в ночь на 12 февраля в Новосибирске столбики термометров опустятся до −22 градусов. В отдельных районах региона температура упадет до −30. Днем термометры покажут около −13…-15 градусов. В середине недели вернутся осадки. Также усилится ветер и начнутся метели.

Спасатели отмечают, что резкое похолодание может стать причиной пожаров в частных домах и увеличения ДТП.

Ранее синоптики рассказали, что метель в Новосибирске закончится не раньше, чем в субботу, 10 февраля.