В МЧС предупредили об опасном похолодании в Новосибирской области

Так, в ночь на 12 февраля в Новосибирске столбики термометров опустятся до −22 градусов. В отдельных районах региона температура упадет до −30. Днем термометры покажут около −13…-15 градусов. В середине недели вернутся осадки. Также усилится ветер и начнутся метели.