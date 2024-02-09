В МЧС предупредили об опасном похолодании в Новосибирской области. Температура заметно понизится уже в понедельник, 12 февраля.
Так, в ночь на 12 февраля в Новосибирске столбики термометров опустятся до −22 градусов. В отдельных районах региона температура упадет до −30. Днем термометры покажут около −13…-15 градусов. В середине недели вернутся осадки. Также усилится ветер и начнутся метели.
Спасатели отмечают, что резкое похолодание может стать причиной пожаров в частных домах и увеличения ДТП.
Ранее синоптики рассказали, что метель в Новосибирске закончится не раньше, чем в субботу, 10 февраля.