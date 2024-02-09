В Челябинской области пенсионерка поднялась на крышу девятиэтажки для уборки снега

— Бабушке 76 лет, она вынуждена убирать снег. До этого убирали, но этот снег по новой выпал и бежит крыша, — говорит за кадром автор видео. — Помогите ей как-то, ну нельзя же так. Когда затапливает распределительную коробку, выключает напряжение, потому что там может закоротить и может пожар быть в доме.
Эту ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Миасса.
— Дом № 55 на улице Октябре находится под управлением управляющей компании «Служба заказчика», — рассказали в мэрии. — Силами сотрудников компании третий день ведутся работы по очистке крыши от снега. Во время обеденного перерыва работников жители дома самостоятельно поднялись на крышу и принялись расчищать снег, снимая всё это на видео.
В мэрии показали, как на крыше работают сотрудники УК.
Также в пресс-службе сообщили, что на место выезжал начальник городского управления ЖКХ Роман Комаров. Совместно с руководителем управляющей компании он проверил, как убирают снег с крыши.
— Работы ведутся и уже больше половины крыши очищено от снега, — продолжили в администрации города. — Один из сотрудников находится на придомовой территории для обеспечения безопасности проходящих жителей. Окончание работ запланировано в срок до 13 февраля.
В квартире героини видеоролика с потолка капает вода.
Роман Комаров пообщался с пенсионеркой и предупредил её о том, что самостоятельно убирать снег с крыши не безопасно.
— Проблема подтопления квартиры действительно есть, поэтому капитальный ремонт кровли запланирован на весну этого года, — заверили в мэрии. — В зимний период проведение таких работ нецелесообразно.
Напомним, ранее в Челябинске мэр Наталья Котова поручила составить список управляющих компаний, которые плохо убирают снег.