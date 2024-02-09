В Челябинской области пенсионерка поднялась на крышу девятиэтажки для уборки снега

— Бабушке 76 лет, она вынуждена убирать снег. До этого убирали, но этот снег по новой выпал и бежит крыша, — говорит за кадром автор видео. — Помогите ей как-то, ну нельзя же так. Когда затапливает распределительную коробку, выключает напряжение, потому что там может закоротить и может пожар быть в доме.