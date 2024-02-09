Железнодорожник из Омска примет участие в шоу «Конфетка» на ТНТ

Самую «вкусную» из всех определят зрители в зале и члены жюри, а автор оригинала получит приз в 300 тысяч рублей.
В этот раз в эфире шоу зрителей ждет хит омского железнодорожника Сергея Романова.
Сергей работает монтером на железной дороге, а в свободное время пишет стихи, песни и музыку, а еще неплохо рисует и поет. Сам Сергей говорит, что он кладезь талантов и сюрпризов. Примечательно, что в клипе на песню Сергея «Я ухожу» приняли участие сотрудники Омского УФСИН. Песня была написана для регионального конкурса «Калина Красная».
Записывая эту песню, Сергей надеялся на то, что когда-нибудь её исполнит популярный артист: «Я единственный из моего окружения, кто в это верил. Когда меня пригласили на шоу, я думал, кого бы я хотел видеть в качестве исполнителя моей песни, и представлял в этой роли Григория Лепса».
«Когда меня пригласили в шоу “Конфетка” сначала я не поверил, а когда убедился, что это правда, конечно же обрадовался, потому что это неповторимый шанс заявить о себе, о своем творчестве. В случае победы приз я потрачу на новые творческие достижения, может быть сниму клип» — поделился Сергей Романов своими планами.
Новый выпуск музыкального шоу «Конфетка» можно будет увидеть уже в эту субботу, 10 февраля. Начало в 20:00. Все выпуски шоу также будут доступны для просмотра эксклюзивно на RUTUBE.
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* «Калина красная» — Всероссийский конкурс песни среди осужденных. Самая крупная в России и в мире социально-культурная акция с участием осужденных.