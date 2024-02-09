Железнодорожник из Омска примет участие в шоу «Конфетка» на ТНТ

«Когда меня пригласили в шоу “Конфетка” сначала я не поверил, а когда убедился, что это правда, конечно же обрадовался, потому что это неповторимый шанс заявить о себе, о своем творчестве. В случае победы приз я потрачу на новые творческие достижения, может быть сниму клип» — поделился Сергей Романов своими планами.