Бывший мэр Перми открывает металлургический завод

С 2000 по 2005 год Аркадий Каменев занимал пост мэра Перми, а теперь решил заняться бизнесом. Политик зарегистрировал АО «Пермский металлургический завод “Аустенит”».
По словам Каменева, он и его партнеры планируют закупать листовую нержавеющую сталь в КНР, а в Перми производить ее резку для дальнейшей продажи. Производственная линия на заводе тоже будет китайской, отметил экс-мэр в беседе с «Ъ-Прикамье».
— Мы видим большую потребность в нержавеющей стали со стороны различных предприятий, — заявил бывший глава города.
Организация расположена в микрорайоне Новый Ляды. Уставной капитал составляет 110 миллионов, из них 11% принадлежит Каменеву. Этот бизнес-проект для политика не первый.
Напомним, что ранее Аркадий Каменев был осужден на полтора года условно за раздачу муниципального имущества в частные руки.