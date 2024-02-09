Бывший мэр Перми открывает металлургический завод

По словам Каменева, он и его партнеры планируют закупать листовую нержавеющую сталь в КНР, а в Перми производить ее резку для дальнейшей продажи. Производственная линия на заводе тоже будет китайской, отметил экс-мэр в беседе с «Ъ-Прикамье».