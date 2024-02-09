Эти продукты ни в коем случае нельзя есть натощак

Следует воздержаться от употребления натощак фруктов и овощей с повышенной кислотностью, рассказала российский диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По её словам, они содержат природные сахара и кислоты, которые воздействуют на желудочно-кишечный тракт.
— Рекомендую воздержаться от употребления натощак фруктов и овощей с повышенной кислотностью. Они содержат природные сахара и кислоты. Употребление смузи и сока может вызвать брожение, метеоризм и диарею. Также натощак ни в коем случае нельзя пить кофейные напитки, так как они активно воздействуют на желудочно-кишечный тракт и способствуют выделению соляной кислоты. Это плохо сказывается на общем процессе пищеварения, — рассказала врач.
Диетолог посоветовала отказаться от употребления кондитерских изделий перед основным приёмом пищи. Сладости, например, шоколадные конфеты, негативно воздействуют на поджелудочную железу и резко поднимают уровень сахара.
Источник: news.ru.