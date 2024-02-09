Опасный квест: жители челябинского поселка рискуют жизнью по дороге на работу

«Если поездов нет, дети и взрослые считают, что им повезло. Если стоит состав, им надо успеть пролезть между вагонов. Через рельсы идет крайне интенсивный поток людей. За 20 минут наблюдений железнодорожные пути пересекли 10 человек. Всего в поселке около 300 жителей. И почти все они ежедневно подвергаются опасности», — уточнили в ОНФ. Люди ходят из поселка на остановку, чтобы уехать на работу, а дети идут через ж/д пути в школу.