Нетрезвого москвича сняли с рейса в «Храброво»

В дежурную часть транспортной полиции в «Храброво» от сотрудника службы пассажирских перевозок поступило сообщение о том, что к борту самолёта, отбывающего в Москву, требуется наряд полиции. Причиной вызова стало поведение одного из пассажиров, который слабо ориентировался в пространстве. Было отмечено, что от мужчины исходил запах алкоголя.