Учеников на западе Волгограда на год переведут в другие школы из-за ремонта

В Волгограде готовятся к капитальному ремонту 89-й школы, которая была построена в середине прошлого века. В эксплуатацию здание в Дзержинском районе было введено в 1958 году и в нем давно пора обновить все инженерные системы.
Конкурсные процедуры уже объявлены, уточняют в пресс-службе мэрии. Подрядчику предстоит заменить трубы отопления, водоснабжения — как холодного, так и горячего, канализационные сети и наружное освещение. Работы начнутся во время летних каникул и продолжатся по июнь 2025 года.
900 детей, которые обучаются в настоящее время в образовательном учреждении, распределят по другим школам. Для начального звена подготовят классы в школе № 101, ученики с пятого по 11 классы проведут 2024−25 учебный год в стенах лицея № 7. Ранее прокуратуру шокировало отсутствие сигнализации в лицее на западе Волгограда.