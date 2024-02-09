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В Кемерове наказали мать, которая избивала сына и выгоняла его из дома

Последний раз женщина заявила о пропаже своего ребёнка лишь спустя 21 день.

Суд вынес приговор 42-летней жительнице Кемеровского района. Она признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

С 2021 года по 2023 год осуждённая систематически оскорбляла и била сына во время ссор и споров. Мальчик неоднократно и надолго убегал после этого из дома, ночевал на заброшенных дачах и в машинах. В феврале 2023 года женщина выгнала сына из дома, а о его пропаже сообщила в правоохранительные органы спустя 21 день. 16-летний подросток был вынужден какое-то время находиться на улице, а затем поселиться в другой области у незнакомых людей.

Со следствием осуждённая не сотрудничала. Подростка поместили в социальное учреждение для несовершеннолетних. Суд назначил кемеровчанке наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы в доход государства.

Также мы писали, что в Таштаголе девушка избивала дочь шнуром и запирала в сундуке. А в Новокузнецке многодетного отца подозревают в насилии над троими дочерьми.