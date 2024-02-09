В Кемерове наказали мать, которая избивала сына и выгоняла его из дома

Суд вынес приговор 42-летней жительнице Кемеровского района. Она признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
С 2021 года по 2023 год осуждённая систематически оскорбляла и била сына во время ссор и споров. Мальчик неоднократно и надолго убегал после этого из дома, ночевал на заброшенных дачах и в машинах. В феврале 2023 года женщина выгнала сына из дома, а о его пропаже сообщила в правоохранительные органы спустя 21 день. 16-летний подросток был вынужден какое-то время находиться на улице, а затем поселиться в другой области у незнакомых людей.
Со следствием осуждённая не сотрудничала. Подростка поместили в социальное учреждение для несовершеннолетних. Суд назначил кемеровчанке наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы в доход государства.
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